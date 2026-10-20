Російська атака на Хмельниччині пошкодила церкву та дзвіницю

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У Хмельницькій області внаслідок нічної російської атаки пошкоджено церкву в Шепетівському районі. Руйнувань зазнали фасад будівлі, вікна та дзвіниця

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

"У російських нелюдів немає нічого святого. Під час нічної атаки пошкоджено церкву в Шепетівському районі", – зазначив він.

За словами Тюріна, інформація про загиблих і травмованих унаслідок атаки не надходила.

Як відомо, за даними української влади, станом на кінець 2025 року внаслідок російської агресії було пошкоджено або зруйновано 704 релігійні споруди, близько 200 із них – повністю.

Нагадаємо, влітку 2026 року російський ударний безпілотник Shahed влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Одразу після атаки було евакуйовано сакральні цінності – стародавні ікони, антимінси та інші богослужбові предмети.