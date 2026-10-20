Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 20 жовтня РФ атакувала Україну 165 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 115 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 13 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, вночі 20 жовтня російські війська завдали удару по виробничо-складській будівлі в Обухівському районі на Київщині. Загинули троє людей, ще шестеро постраждали.