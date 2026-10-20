Російські удари по Харківщині: загинули шестеро людей, семеро дітей постраждали

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували 12 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів загинули шестеро людей, ще 21 людина постраждала. Серед загиблих – дівчатка віком 1 та 11 років

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, найбільше постраждала Нова Водолага, де внаслідок російської атаки загинули шестеро людей. Ще 15 людей отримали поранення, серед них – семеро дітей.

В Ізюмі п'ятеро людей пережили гостру реакцію на стрес, а в Чугуєві поранення дістала 59-річна жінка.

Також стало відомо про постраждалих унаслідок попередніх обстрілів.

Зокрема, 18 жовтня в селищі Борова загинула 65-річна жінка, а чоловіки віком 60 та 61 рік зазнали поранень. 17 жовтня в селі Старовірівка Шевченківської громади постраждала 53-річна жінка.

За даними ОВА, російські війська застосували протягом доби:

4 ракети;

5 безпілотників типу "Герань-2";

1 безпілотник типу "Молнія";

1 FPV-дрон;

89 безпілотників, тип яких встановлюється.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі, підприємства, складські та адміністративні будівлі, об’єкти освіти й залізничну інфраструктуру.

Зокрема:

Богодухівський район: пошкоджено електромережі та автомобіль у Золочеві.

пошкоджено електромережі та автомобіль у Золочеві. Куп’янський район: пошкоджено приватний будинок у селі Гнилиця.

пошкоджено приватний будинок у селі Гнилиця. Ізюмський район: в Осколі пошкоджено приватний будинок, а в Ізюмі — чотири приватні будинки, адміністративну будівлю, господарську споруду та автомобіль.

в Осколі пошкоджено приватний будинок, а в Ізюмі — чотири приватні будинки, адміністративну будівлю, господарську споруду та автомобіль. Харківський район: у Новій Водолазі пошкоджено заклад харчування, автомобіль, багатоквартирний і приватні будинки. У селі Лісне зазнала пошкоджень складська будівля.

у Новій Водолазі пошкоджено заклад харчування, автомобіль, багатоквартирний і приватні будинки. У селі Лісне зазнала пошкоджень складська будівля. Лозівський район: у Златополі пошкоджено склад, два вантажні автомобілі та приватний будинок. У Лозовій – приватний будинок, заклад освіти та чотири автомобілі.

у Златополі пошкоджено склад, два вантажні автомобілі та приватний будинок. У Лозовій – приватний будинок, заклад освіти та чотири автомобілі. Чугуївський район: у Чугуєві пошкоджено цивільне підприємство та два багатоквартирні будинки.

у Чугуєві пошкоджено цивільне підприємство та два багатоквартирні будинки. Берестинський район: у Берестині пошкоджено залізничну інфраструктуру, п’ять приватних будинків, автомобіль та електромережі.

Нагадаємо, напередодні російські військові атакували безпілотником центральний парк Нової Водолаги на Харківщині, коли там перебувало багато людей, зокрема родини з дітьми.