У Миколаївській області терміново перевірять всі будинки для літніх людей

Чиновники планують перевірити офіційно діючі будинки та провести заходи із виявлення нелегальних установ

Чиновники планують перевірити офіційно діючі будинки та провести заходи із виявлення нелегальних установ

Фото: із відкритих джерел

У Миколаївській області під час позачергового засідання регіональної комісії ТЕБ і НС було ухвалене рішення терміново перевірити всі заклади, де перебувають люди похилого віку у зв’язку із трагедією у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА, передає RegioNews.

Заступник голови облдержадміністрації Ігор Кузьмін дав доручення терміново здійснити перевірку всіх без виключення установ на території області, де перебувають люди похилого віку. Зокрема, йтиметься про дотримання норм і правил протипожежної безпеки", - йдеться і повідомленні.

Відомо, що в області налічується 10 офіційно зареєстрованих будинків-інтернатів, які підпорядковані ОДА.

Також діє один центр надання соціально-психологічної допомоги і центр надання допомоги наркозалежним особам.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.

Зеленський оголосив 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.