Коли відключатимуть світло 20 жовтня

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Укренерго", передає RegioNews.

20 жовтня в Україні будуть застосовуватись такі обмеження споживання електроенергії:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України;



• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг) у частині областей.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - попередили енергетики.

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.