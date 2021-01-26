Добкін зняв передвиборчий ролик за участю покійного Кернеса

У відео політик використав вирізки з відео та аудіо зйомок колишнього мера Харкова

У відео політик використав вирізки з відео та аудіо зйомок колишнього мера Харкова

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Добкіна.

Повинні продовжити почате разом" - свідчить слоган рекламного ролика.

У ролику покійний Кернес повідомляє, що у нього немає ніяких спадкоємців, він їх не готував. А Добкіна вважає хорошим керівником.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що Михайло Добкін збирається балотуватися в мери Києва. Однак після того, як захворів основний кандидат на пост мера Харкова Геннадій Кернес, Михайло Добкін заявив, що буде балотуватися на посаду мера Харкова.

Пізніше Добкін пообіцяв зняти свою кандидатуру на виборах мера Харкова, як тільки повернеться Кернес, бо, мовляв балотується для підстраховки, якщо Кернесу доведеться знятися з виборів.