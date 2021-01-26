Смертельный пожар в Харькове: полиция установила личности всех погибших

По состоянию на 26 января данные о лицах всех погибших в пожаре установлены

По состоянию на 26 января данные о лицах всех погибших в пожаре установлены

Фото: ГСЧС

Работники правоохранительных органов в ходе следствия установили личности всех погибших в результате пожара в частном пансионате "Золотое время" в Харькове, который произошел 21 января.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Харьковщины, передает RegioNews.

По данным Нацполиции, во время пожара погибли 15 пожилых людей - девять женщин и шесть мужчин.

Это девять женщин в возрасте от 67 до 85 лет и шесть мужчин в возрасте от 71 до 91 года", - рассказала пресс-секретарь полиции Харьковщины Оксана Калмыкова.

На вопрос, передавали ли тела погибших для захоронения родственникам, в отделе коммуникации ответили, что пока продолжаются экспертизы.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства требует от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил в.а. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Впоследствии стало известно, что полиция задержала управляющего дома престарелых в Харькове и караулит хозяйку, ее готовятся задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которой стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.

Зеленский объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей во время пожара в доме для пожилых людей в Харькове.