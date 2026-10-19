На Херсонщині через російські атаки поранені семеро людей
Упродовж 19 жовтня російські військові атакували населені пункти Херсонської області артилерією та дронами різних типів. Станом на 17:30 відомо про сімох поранених, серед яких 17-річний хлопець. Також пошкоджені приватні житлові будинки
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, троє жителів Комишан дістали травми різного ступеня тяжкості внаслідок російського артилерійського обстрілу.
Ще троє жителів селища Нововоронцовка, серед яких 17-річний хлопець, опинилися в зоні ураження російських дронів. Поранення також дістав житель селища Молодецьке.
За фактами атак розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.
Прокурори та слідчі поліції документують наслідки російських атак і збирають докази вчинення воєнних злочинів.
Нагадаємо,що російські військові 19 жовтня атакували безпілотником одну з вулиць селища Нововоронцовка Бериславського району Херсонської області. Унаслідок вибуху поранень зазнали 17-річний хлопець і 54-річна жінка.