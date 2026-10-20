У Києві відновили рух червоною лінією метро: "Чернігівська" залишається закритою

Фото: Telegram/Віталій Кличко

У Києві відновили рух поїздів на "червоній" лінії метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Також станція "Лісова" повернулася до роботи у звичайному режимі

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Водночас станція "Чернігівська" тимчасово залишається закритою для пасажирів. Наразі поїзди проїжджають повз неї без зупинки.

Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.

Як повідомили в Київському метрополітені, напередодні внаслідок масованої російської атаки на столицю станція "Чернігівська" зазнала пошкоджень. Зокрема, постраждали вітражні вікна, платформа та фасад. Також було пошкоджено колії, контактну рейку, систему електропостачання та управління рухом.

Для ліквідації наслідків обстрілу залучили понад 70 фахівців різних профільних служб Київського метрополітену. Вони працювали над відновленням інфраструктури, щоб якомога швидше повернути рух поїздів на ділянці.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула 21-річна дівчина, повідомлялося про шістьох постраждалих.

Була пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці: наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" на червоній гілці зачинили на вхід і вихід.