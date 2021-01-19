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19 січня 2021, 11:59 579

На Київщині поліція викрила нарколабораторію: вилучили товару на 10 млн

19 січня 2021, 11:59 579
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За збут товару злочинці одержували до 50 мільйонів гривень прибутку щомісяця
За збут товару злочинці одержували до 50 мільйонів гривень прибутку щомісяця
Фото: Нацполіція
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В Київській області правоохоронці викрили членів злочинної групи, які займалися виготовленням та розповсюдженням наркотичного засобу - метадон. В лабораторії виготовляли близько 50 кілограмів наркотиків у місяць.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Восьмеро членів угруповання у заміському будинку на Київщині обладнали лабораторію з виготовлення метадону. Її потужності дозволяли виготовляти близько 50 кілограмів наркотиків у місяць. Сума вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад десять мільйонів гривень", - повідомили у поліції.

Організував злочинний бізнес 31-річний киянин. Чоловік разом зі своїм 28-річним поплічником обладнали у заміському будинку на Київщині нарколабораторію, де виготовляли метадон. До "роботи" вони залучили ще шістьох осіб віком від 28-ми до 62-х років, кожен з яких виконував свою роль: лаборанти, кур’єр та помічники.

Реалізація готового товару здійснювалася на всій території держави й за кордоном.

За незаконні оборудки з наркотиками злочинцям загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі спіймали наркокур’єра із наркотиками на 11 мільйонів.

наркотики злочин кримінальна справа поліція Лабораторія
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