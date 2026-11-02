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Російський удар по Вінниччині: загинула 13-річна дівчинка, кількість поранених зросла

02 листопада 2026, 07:12
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Фото: ДСНС Вінниччини
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У Козятинській громаді Вінницької області зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Поранено шестеро людей, серед них четверо дітей

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.

За її словами, влучання сталося між гуртожитком та навчальним закладом.

Заболотна уточнила, що серед двох загиблих – 13-річна дівчинка, яка померла на місці від отриманих травм, та жінка, яка померла в лікарні.

Серед шістьох поранених – троє п'ятирічних дітей та 16-річний хлопець. Одна з п'ятирічних дівчат перебуває у важкому стані, ще троє дітей отримали травми середньої тяжкості.

Також госпіталізували чоловіка та жінку з легкими травмами. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

У пошкодженому гуртожитку проживали внутрішньо переміщені особи. Для людей, які потребують нового житла, підготували місця в інших корпусах гуртожитку училища та в обласному Центрі матері та дитини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни завдали удару по Козятинській громаді на Вінниччині. Дрон влучив по території гуртожитку професійного училища. Загинули двоє людей, ще троє дістали травми.

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