У Венедиктовой открыли два дела против нардепа Дубинского - ЦПК

Официального подтверждения этой информации пока еще нет

Официального подтверждения этой информации пока еще нет

Фото: из открытых источников

Офис генерального прокурора возбудил против народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского два уголовных дела.

Об этом заявили в общественной организации "Центр противодействия коррупции", передает RegioNews.

Сообщается, что против нардепа якобы возбудили дела об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов. Официального подтверждения этой информации пока еще нет.

Офис генпрокурора после обращений ЦПК, наконец, начал против Дубинского уголовные производства по двум статьям: уклонение от уплаты налогов; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - заявили в ЦПК.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена”.

На следующий день первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко сообщил, что в "Слуге народа” санкции против Дубинского еще не обсуждали. В правящей партии заявили, что заняты "более насущными вопросами”.

Сам Дубинский требует созвать фракцию "Слуги народа” из-за санкций против него. Наложение санкций Дубинский назвал "грязной провокацией” со стороны оппонентов. Позже Дубинский отреагировал на отказ фракции собраться из-за санкций против него.

5 декабря 2020 года сообщалось, что у Венедиктовой открыли дело о возможной госизмене нардепа Дубинского.

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