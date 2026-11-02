Росіян налякали фейковою ядерною загрозою: невідомі зламали застосунок МНС

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У ніч на 2 листопада невідомі зламали мобільний застосунок Міністерства надзвичайних ситуацій Росії

Про це повідомили в МНС Росії та ASTRA, передає RegioNews.

Після кібератаки користувачам почали надходити фейкові повідомлення про нібито ядерний удар по всіх регіонах РФ.

У розісланому сповіщенні йшлося про запуск ядерних боєголовок на носіях P1-SUN по всій території Росії. Крім того, громадян закликали запастися харчами на три тижні та сховатися у підвалах.

У російському відомстві підтвердили масовану кібератаку на мобільний застосунок. Там заявили, що зловмисникам вдалося здійснити розсилку неправдивої інформації серед населення.

Наразі фахівці працюють над усуненням вразливості та відновленням нормального функціонування застосунку.

Водночас у МНС РФ запевнили, що система оповіщення населення працює у штатному режимі. За твердженням відомства, злам мобільного застосунку не вплинув і не може вплинути на її роботу.

Станом на 4:00 2 листопада роботи з відновлення застосунку ще тривали.

Нагадаємо, ввечері 1 листопада офіційний застосунок "Повітряна тривога" зламали – сповіщення повідомляли про радіаційну та хімічну небезпеку, вуличні бої та загрозу "Орєшніка" російською мовою.

Згодом стало відомо, що застосунок "Повітряна тривога" поступово відновлює роботу після кібератаки. Наразі користувачам знову доступні push-сповіщення про повітряні тривоги та інформація про рівні небезпеки на карті.