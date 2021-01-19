Зниження ціни на газ для населення виявилося напівправдою - нардеп

В містах очікують на істотне зростання тарифів на опалення

В містах очікують на істотне зростання тарифів на опалення

Фото: із відкритих джерел

Зниження ціни на газ для населення, яке затвердив Кабінет Міністрів, відчують не всі споживачі, а лише власники приватних будинків і квартир з газовими плитами.

Про це в Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу” Олександр Дубінський, передає RegioNews.

За його словами, інформація про зниження тарифів на газ для потреб населення до 6.99 грн виявилася напівправдою.

Нардеп стверджує, що ціну 6.99 грн будуть платити за кубометр газу тільки прямі споживачі - власники приватних будинків і квартир з газовими плитами.

Для компаній, що надають послуги опалення багатоквартирних будинків ціна газу буде "ринковою”, і набагато вищою. Тобто, чекаємо істотного зростання тарифів на опалення в містах”, - зазначив Дубінський.

Нагадаємо, раніше Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривень за кубометр. Такі тарифи будуть діяти з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.

Читайте також: Дубінський Олександр. Керівник Київської обласної організації партії "Слуга Народу". Досьє