За рік 100 нардепів жодного разу не виступили в Раді — КВУ

Найбільше "мовчазних” народних обранців у партії "Слуга народу”

Найбільше "мовчазних” народних обранців у партії "Слуга народу”

Фото: із відкритих джерел

Упродовж 2020 року 100 народних депутатів не виступили у Верховній Раді жодного разу ані з місця, ні з парламентської трибуни.

Про це повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.

Найбільше "мовчазних” депутатів у "Слузі Народу” - 73 особи або кожен четвертий депутат фракції.

Зокрема, серед депутатів монобільшості, які не сказали ні слова впродовж 2020 року – Євгеній Брагар, Юрій Корявченков, Жан Беленюк, Володимир Тимофійчук, Святослав Юраш.

Нульові показники виступів також мають 12 народних депутатів фракції "Опозиційна платформа - За життя". Зокрема, Віктор Медведчук, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергій Ларін, Юрій Солод, Олександр Фельдман, Ігор Кісільов, Дмитро Ісаєнко, Віталій Борт, Ігор Абрамович”, - йдеться в повідомленні.

Жодного разу в Раді за рік не виступали 6 позафракційних депутатів, це Андрій Деркач, Олесь Довгий, Роман Іванісов, Муса Магомедов, Дмитро Шенцев, Євген Яковенко.

4 депутати є членами групи "За майбутнє”, 3 – групи "Довіра”, 2 - фракції ВО "Батьківщина”. Серед фракцій "Європейська солідарність” та "Голос" немає депутатів, які б не виступали впродовж року.

Нагадаємо, у КВУ вважають, що "Слуга народу" вже не здатна самостійно приймати закони.