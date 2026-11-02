Окупанти скористалися перемир'ям на Херсонщині: що зафіксував Генштаб

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Російські війська використали режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині для посилення своїх позицій

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає RegioNews.

За даними військових, під час гуманітарної операції в Олешках Сили оборони України дотримувалися режиму тиші та діяли відповідно до досягнутих домовленостей.

Водночас російські війська використали гуманітарну паузу для облаштування своїх позицій. Зокрема, за цей час зафіксували ротацію підрозділів, укріплення оборонних рубежів, розширення антидронового захисту на дорогах і збільшення логістичних можливостей, зокрема підвезення боєприпасів.

У Генштабі також зазначили, що завдяки дотриманню режиму тиші гуманітарні вантажі вдалося доставити за призначенням.

Крім того, українці та українки, які виявили бажання виїхати з Олешок, змогли повернутися на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, 31 жовтня гуманітарна операція з евакуації жителів тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині завершилася успішно. Найстаршій евакуйованій людині – 94 роки, наймолодшій – трохи більше року. Разом із жителями міста вдалося вивезти їхніх домашніх тварин, зокрема собак, котів, папугу та єнота.

Згідно з домовленостями російської та української сторін, маршрут евакуації мешканців Олешків пролягав через РФ і Білорусь до України.

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це одна з найбільших домовленостей про деескалацію на півдні України від початку повномасштабної війни.