Російські дрони влучили у п'ятиповерхівку на Харківщині: 12 постраждалих

Фото: ДСНС Харківщини

У Харківській області внаслідок російської атаки ударними безпілотниками постраждали 12 людей, серед них – дитина. Ворожий удар припав на село Васищеве Безлюдівської громади

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Атака сталася учора ввечері. Внаслідок одного з влучань у дах п'ятиповерхового житлового будинку пошкоджено конструкції квартир та міжповерхове перекриття.

Під час ліквідації наслідків обстрілу рятувальники врятували двох мешканців, які опинилися заблокованими у квартирі на верхньому поверсі.

Крім того, за іншими адресами виникли три осередки пожеж. Горіли теплиці, сіно та холодильна установка на території приватного підприємства.

Нагадаємо, напередодні росіяни завдали удару по Козятинській громаді на Вінниччині. Дрон влучив по території гуртожитку професійного училища. Серед двох загиблих – 13-річна дівчинка, яка померла на місці від отриманих травм.