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02 листопада 2026, 06:57

Застосунок "Повітряна тривога" частково запрацював після кібератаки

02 листопада 2026, 06:57
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Застосунок "Повітряна тривога" поступово відновлює роботу після кібератаки. Наразі користувачам знову доступні push-сповіщення про повітряні тривоги та інформація про рівні небезпеки на карті

Про це інформує Telegram-канал застосунку "Повітряна тривога", передає RegioNews.

Наразі на карті наразі відображаються жовтий і червоний рівні небезпеки, які відповідають дроновій та масованій дроновій/ракетній загрозам.

Водночас відображення цілей на карті тимчасово призупинене.

Розробники повідомили, що працюють над посиленням захисту застосунку, щоби запобігти подібним кібератакам у майбутньому.

Також команда запевнила, що застосунок не зберігає та не використовує персональні дані користувачів, тому, за її словами, витоку особистої інформації не відбулося.

У ДСНС наголосили, що загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі. Всі сигнали про загрози передаються до обласних адміністрацій та, відповідно, до вуличних систем оповіщення.

Там порадили стежити за офіційною інформацією органів місцевої влади, а також орієнтуйтеся на сигнали гучномовних пристроїв.

Як відомо, ввечері 1 листопада офіційний застосунок "Повітряна тривога" зламали – сповіщення повідомляли про радіаційну та хімічну небезпеку, вуличні бої та загрозу "Орєшніка" російською мовою. У Повітряних Силах підтвердили злам додатку.

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