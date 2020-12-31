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31 грудня 2020, 18:19 430

Прокурори просять арештувати Микитася на 60 діб

31 грудня 2020, 18:19 430
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Сторона звинувачення просить суд взяти під варту екс-голову Укрбуду Максима Микитася без права на заставу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію судового засідання.

На суді над Максимом Микитасем прокурори просять арешт на 60 діб без застави.

Враховуючи те, що вказаний злочин скоєно із застосуванням насильства та з погрозою вбивства. В даний час відсутні підстави для визначення розміру застави. Просимо застосувати щодо підозрюваного Микитася Максима Вікторовича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення альтернативи внесення застави терміном на 60 діб, — заявив прокурор.

Як повідомлялося раніше, підозрюваний Микитась і його адвокати не з’явилися до суду.

Нагадаємо, Микитасю не змогли обрати запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді - Микитася підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії, однак підозрюваний заявляє про тиск через свідчення, які він дав проти заступника голови ОП Олега Татарова.

29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю.

30 грудня Микитась з’явився на судове засідання і заявив про тиск та погрози, хоча Нацполіція заявлала, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана із корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.

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