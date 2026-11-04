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04 листопада 2026, 15:36

Операція "Карфаген": НАБУ викрило злочинну організацію за участю високопосадовців правоохоронних органів

04 листопада 2026, 15:36
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Фото: скриншот із відео
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НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, систематично передавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів. За це вони отримували прикриття для роботи шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів

Про це повідомили у НАБУ, передає RegioNews.

Організатором угруповання, за інформацією правоохоронців, був раніше неодноразово засуджений чоловік. До злочинної діяльності він залучив чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища.

Під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували роботу шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців. Крім того, йдеться про продаж наркотичних засобів, незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.

За даними НАБУ і САП, учасники угруповання також організовували сплановані напади, викрадення людей та завдання тілесних ушкоджень в інтересах злочинної організації.

Загалом до її складу залучили щонайменше 12 осіб.

Серед фігурантів:

  • організатор на прізвисько "Кримінал",
  • очільник наркокартелю "Хімпром", відомий як "Мексиканець",
  • двоє виконавців — "Боксер" і "Паша",
  • двоє поліцейських із псевдонімами "Прайс" і "Консультант".

Окремо слідство вказує на генерала-майора СБУ з позивним "Акім", який, за версією правоохоронців, мав забезпечувати захист угруповання від уваги колег зі спецслужби.

За інформацією НАБУ, організатором був раніше судимий чоловік, який залучив до схеми чинних високопосадовців. До складу злочинної організації також входив громадянин Росії — керівник наркокартелю "Хімпром".

Окремо у матеріалах слідства йдеться про міністра, позначеного на відео літерою "К". За версією НАБУ, він не лише забезпечував заступництво наркотрафіку, а й особисто брав участь у його організації та мав частку в цьому бізнесі.

Як повідомляє НАБУ, у 2022 році "Кримінал" вимагав $1 млн за неекстрадицію людини, представляючись нібито від імені СБУ. За даними ЗМІ, під цим псевдонімом може фігурувати Андрій Осіпов, якого пов’язують із високопосадовцями спецслужби. Водночас у повідомленні бюро його називають саме за прізвиськом "Кримінал".

Нагадаємо, що раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику одного з департаментів Офісу генерального прокурора, якого слідство вважає учасником злочинної організації в ОГП.

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру колишньому начальнику департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора Івану Тимошенку у справі "Карфаген".

Операція "Карфаген": що відомо

5 вересня НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген".

За версією слідства, угруповання діяло в Офісі Генерального прокурора та було пов’язане з "кришуванням" шахрайських кол-центрів. Учасники нібито отримували гроші за невтручання в їхню діяльність.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

Основні фігуранти:

  • Сергій Кропива – заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. У матеріалах НАБУ він фігурує під псевдонімом "Канцлер". За версією слідства, саме він був одним із ключових учасників та міг очолювати злочинну організацію. 6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн.
  • Єлизавета Івахненко – 24-річна фігурантка справи, яка в матеріалах слідства проходить під псевдонімом "Муза". Івахненко відправили в СІЗО з альтернативою 20 млн грн застави.
  • Богдан Бойко – президент ФК "Харків". САП заявила, що він також є фігурантом операції та, за версією слідства, координував діяльність мережі шахрайських кол-центрів. Бойко заперечив свою причетність до незаконної діяльності.
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НАБУ САП посада злочинна група правоохоронні органи Карфаген
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