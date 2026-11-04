На Тернопільщині арбітражного керуючого підозрюють у незаконному продажу кінного заводу

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Тернопільщині арбітражному керуючому повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями під час продажу майна державного підприємства "Ягільницький кінний завод". За версією слідства, його дії завдали державі збитків на понад 10 млн грн

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, підприємство, розташоване у Чортківському районі, перебувало у процедурі банкрутства. Водночас Фонд державного майна України готував його до приватизації та офіційно заборонив продавати майно в межах процедури банкрутства.

Попри цю заборону, арбітражний керуючий підписав із представниками приватного аграрного підприємства акт про придбання на аукціоні єдиного майнового комплексу кінного заводу. Вартість продажу становила понад 10 млн грн.

Після того як кошти надійшли на рахунок державного підприємства, арбітражний керуючий перерахував собі майже 780 тисяч гривень винагороди. За версією слідства, саме можливість отримати ці гроші стала мотивом незаконного продажу державного майна.

У прокуратурі пояснюють, що під час приватизації кошти від продажу державного майна мають надходити до бюджету. Натомість у процедурі банкрутства їх можуть спрямовувати на погашення боргів підприємства, виплати кредиторам та винагороду арбітражному керуючому.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України — зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, якщо це спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили приватного нотаріуса та її спільників, які у шахрайський спосіб зняли понад 1 млн гривень з рахунків померлих осіб.