Операція "Карфаген": фігуранти планували вбивство журналіста Дениса Бігуса

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На плівках НАБУ йдеться про загрозу життя Дениса Бігуса. Фігуранти обговорювали це через увагу журналіста до мережі U420

Про це йдеться у розслідуванні НАБУ, передає RegioNews.

Коли фігуранти дізнались, що журналісти готують випуск про мережу U420, вони обговорювали спробу підкупу Дениса Бігуса. Згодом "Мексиканець" на плівках обговорює розправу над журналістом:

Зокрема, йдеться про плани виманити журналіста до іншої країни, де можна вчинити над ним розправу. Також на плівках йдеться про те, що показове викриття мережі U420 було погоджене з "Мексиканцем".

Слід зазначити, що ЗМІ вказують, що "Мексиканцем", скоріше за все, є Єгор Васильович Левченко, відомий також як Єгор Буркін — громадянин Росії, якого українські та російські правоохоронці вважають засновником і очільником транснаціонального наркосиндикату "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Нагадаємо, що НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, систематично передавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів. За це вони отримували прикриття для роботи шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Серед фігурантів:

організатор на прізвисько "Кримінал",

очільник наркокартелю "Хімпром", відомий як "Мексиканець",

двоє виконавців — "Боксер" і "Паша",

двоє поліцейських із псевдонімами "Прайс" і "Консультант".

Окремо слідство вказує на генерала-майора СБУ з позивним "Акім", який, за версією правоохоронців, мав забезпечувати захист угруповання від уваги колег зі спецслужби.

Зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

Обшуки НАБУ і САП у керівників підрозділів Служби безпеки можуть бути пов'язані з діяльністю Андрія Осіпова на прізвисько "Кримінал". Раніше його затримали антикорупційні органи

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, ідеться про генерала Сергія Дуку.

У СБУ підтвердили проведення слідчих дій в соїх співробітників.