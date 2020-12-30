21:42  30 грудня
Микитасю не змогли обрати запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
09:03  30 грудня
Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської ОДА
18:33  30 грудня
Бойовики обстріляли українські позиції під Авдіївкою
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2020, 19:24 12

В НАБУ забрали справу рекордного хабара $5 млн Злочевського

30 грудня 2020, 19:24 12
Читайте также на русском языке
У відомстві заявляють про чергове "викрадення” у НАБУ справи про топ-корупцію
У відомстві заявляють про чергове "викрадення” у НАБУ справи про топ-корупцію
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Печерський районний суд Києва зобов'язав генпрокурора Ірину Венедіктову змінити підслідність справи про рекордний хабар 5 млн доларів від колишнього міністра екології Миколи Злочевського керівництву антикорупційних органів.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Таким чином, як зазначають в антикорупційному бюро, у НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заберуть цю справу.

Печерський райсуд столиці задовільнив скаргу сторони захисту та зобов’язав Генпрокурора визначити нову підслідність у провадженні щодо спроби підкупу за 5 млн дол. США керівництва НАБУ та САП, аби ті закрили справу за підозрою ексміністра екології”, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ нагадали, що розслідування цієї справи було завершено ще на початку грудня, після ознайомлення з матеріалами, її мали скерувати до антикорупційного суду.

Судове рішення Печерський райсуд ухвалив із порушенням підсудності, без участі прокурора САП, текст вказаної ухвали до САП не надходив, його не має також і в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Разом із тим, відомо, що матеріали справи вже скеровані до Київського апеляційного суду, а запитувану ухвалу всупереч закону видано представнику Офісу Генерального прокурора, який не може брати участь у процесуальних діях”, - додали в НАБУ.

У відомстві наголошують, що прокурори САП оскаржили рішення в апеляційній палаті ВАКС, який має право розглядати справи щодо топкорупції, і справу вже було призначено до апеляційного розгляду.

В Антикорупційному бюро наголошують, що такі рішення суду, як і виконання їх керівництвом Генпрокуратури, є незаконними, оскільки закон прямо забороняє передавати справи НАБУ до інших органів досудового розслідування.

Нагадаємо, детективи НАБУ 12 червня цього року задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи стосовно розкрадання стабілізаційного кредиту "Реал-банку".

1 грудня розслідування справи мільйонного хабаря керівникам НАБУ та САП завершене

суд Офіс генпрокурора хабар НАБУ САП кримінальна справа Микола Злочевський
Микитась з’явився на судове засідання і заявив про тиск та погрози
30 грудня 2020, 17:39
Татаров покинув будівлю суду під крики активістів та палаючі фаєри
30 грудня 2020, 12:19
Справа Татарова: прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу
30 грудня 2020, 10:56
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Казус Сергійчука. Чому очільника Черкащини відправили у відставку
Всі публікації »
Олексій Кучеренко
Вадим Денисенко
Кирило Сазонов
Всі блоги »