В НАБУ забрали справу рекордного хабара $5 млн Злочевського

У відомстві заявляють про чергове "викрадення” у НАБУ справи про топ-корупцію

У відомстві заявляють про чергове "викрадення” у НАБУ справи про топ-корупцію

Фото: із відкритих джерел

Про це у Facebook повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Таким чином, як зазначають в антикорупційному бюро, у НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заберуть цю справу.

Печерський райсуд столиці задовільнив скаргу сторони захисту та зобов’язав Генпрокурора визначити нову підслідність у провадженні щодо спроби підкупу за 5 млн дол. США керівництва НАБУ та САП, аби ті закрили справу за підозрою ексміністра екології”, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ нагадали, що розслідування цієї справи було завершено ще на початку грудня, після ознайомлення з матеріалами, її мали скерувати до антикорупційного суду.

Судове рішення Печерський райсуд ухвалив із порушенням підсудності, без участі прокурора САП, текст вказаної ухвали до САП не надходив, його не має також і в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Разом із тим, відомо, що матеріали справи вже скеровані до Київського апеляційного суду, а запитувану ухвалу всупереч закону видано представнику Офісу Генерального прокурора, який не може брати участь у процесуальних діях”, - додали в НАБУ.

У відомстві наголошують, що прокурори САП оскаржили рішення в апеляційній палаті ВАКС, який має право розглядати справи щодо топкорупції, і справу вже було призначено до апеляційного розгляду.

В Антикорупційному бюро наголошують, що такі рішення суду, як і виконання їх керівництвом Генпрокуратури, є незаконними, оскільки закон прямо забороняє передавати справи НАБУ до інших органів досудового розслідування.

Нагадаємо, детективи НАБУ 12 червня цього року задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи стосовно розкрадання стабілізаційного кредиту "Реал-банку".

1 грудня розслідування справи мільйонного хабаря керівникам НАБУ та САП завершене