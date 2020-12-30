Микитасю не змогли обрати запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
Шевченківський районний суд Києва під час засідання 30 грудня не обрав запобіжний захід ексвласнику концерну “Укрбуд” і народному депутатові 8 скликання Максиму Микитасю у справі про викрадення людини та вимагання, яку розслідує Нацполіція.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання суду, передає RegioNews.
Після того, як суд відхилив дев’ять клопотань адвокатів, захисники Микитася заявили про відвід судді.
Як заявила головуюча суддя, розгляд клопотання адвокатів буде розглянуто о 9 годині 31 грудня 2020 року.
Нагадаємо, 29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру. Ексвласника "Укрбуду” підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії.
НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю.
30 грудня Микитась з’явився на судове засідання і заявив про тиск та погрози.