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Микитасю не змогли обрати запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
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30 грудня 2020, 21:42 24

Микитасю не змогли обрати запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді

30 грудня 2020, 21:42 24
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Його підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії, однак Микитась заявляє про тиск через свідчення, які він дав проти заступника голови ОП Олега Татарова
Його підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії, однак Микитась заявляє про тиск через свідчення, які він дав проти заступника голови ОП Олега Татарова
Фото: із відкритих джерел
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Шевченківський районний суд Києва під час засідання 30 грудня не обрав запобіжний захід ексвласнику концерну “Укрбуд” і народному депутатові 8 скликання Максиму Микитасю у справі про викрадення людини та вимагання, яку розслідує Нацполіція.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання суду, передає RegioNews.

Після того, як суд відхилив дев’ять клопотань адвокатів, захисники Микитася заявили про відвід судді.

Як заявила головуюча суддя, розгляд клопотання адвокатів буде розглянуто о 9 годині 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, 29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру. Ексвласника "Укрбуду” підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю.

30 грудня Микитась з’явився на судове засідання і заявив про тиск та погрози.

суд кримінальна справа корупція Укрбуд Максим Микитась Олег Татаров рішення
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