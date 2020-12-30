Микитасю не змогли обрати запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді

Його підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії, однак Микитась заявляє про тиск через свідчення, які він дав проти заступника голови ОП Олега Татарова

Його підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії, однак Микитась заявляє про тиск через свідчення, які він дав проти заступника голови ОП Олега Татарова

Фото: із відкритих джерел

Шевченківський районний суд Києва під час засідання 30 грудня не обрав запобіжний захід ексвласнику концерну “Укрбуд” і народному депутатові 8 скликання Максиму Микитасю у справі про викрадення людини та вимагання, яку розслідує Нацполіція.

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