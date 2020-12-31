Микитась в супроводі спецназу НАБУ з'явився в суд, який обирає запобіжний захід

Суд ухвалив рішення про примусову доставку Микитася у зал засідань суду

Суд ухвалив рішення про примусову доставку Микитася у зал засідань суду

Фото: facebook.com/maxim.mikitas

Максим Микитась прибув до суду після того, як було прийняте рішення про його примусовий привід.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Страну.

О 12.30 Микитась Максим з'явився в Шевченківський районний суд Києва після того, як суд прийняв рішення про його примусовому приводі на 13.00.

Вранці Шевченківський районний суд Києва відмовив у клопотанні захисту скандального забудовника Максима Микитася про відвід судді, і на засідання про обрання йому запобіжного заходу, яке було призначено на 11:00, бізнесмен не з'явився.

Суд прийняв рішення про його примусовий привід на 13.00. Після чого, в 12:30 Микитась з'явився на засідання у супроводі спецназу НАБУ.

Як повідомлялося раніше, підозрюваний Микитась і його адвокати не з’явилися до суду.

Нагадаємо, Микитасю не змогли обрати запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді - Микитася підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії, однак підозрюваний заявляє про тиск через свідчення, які він дав проти заступника голови ОП Олега Татарова.

29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю.

30 грудня Микитась з’явився на судове засідання і заявив про тиск та погрози, хоча Нацполіція заявлала, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана із корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.