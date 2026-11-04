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04 листопада 2026, 16:05

Росіяни атакували Одеський район дронами: постраждали жінка та чоловік

04 листопада 2026, 16:05
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Фото: Одеська обласна прокуратура
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Російські війська вдень 4 листопада атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеського району. Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей — 39-річна жінка та 65-річний чоловік. Обох госпіталізували

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Унаслідок атаки пошкоджено поштове відділення та складське приміщення, де зберігали одяг і взуття.

На місці події правоохоронці документують наслідки обстрілу та збирають докази чергового воєнного злочину російської армії.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Комишувасі Запорізької області триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 31 загиблого, 59 людей вважаються зниклими безвісти.

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