Росіяни атакували Одеський район дронами: постраждали жінка та чоловік
Російські війська вдень 4 листопада атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеського району. Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей — 39-річна жінка та 65-річний чоловік. Обох госпіталізували
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі, передає RegioNews.
Унаслідок атаки пошкоджено поштове відділення та складське приміщення, де зберігали одяг і взуття.
На місці події правоохоронці документують наслідки обстрілу та збирають докази чергового воєнного злочину російської армії.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, у Комишувасі Запорізької області триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 31 загиблого, 59 людей вважаються зниклими безвісти.