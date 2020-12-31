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31 грудня 2020, 12:14 652

Підозрюваний Микитась і його адвокати не з’явилися до суду

31 грудня 2020, 12:14 652
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Обвинувачення клопоче про застосування до підозрюваного примусового приводу
Обвинувачення клопоче про застосування до підозрюваного примусового приводу
Фото з відкритих джерел
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Шевченківський районний суд міста Києва продовжив судове засідання з розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю і пішов до нарадчої кімнати для розгляду клопотання щодо застосування примусу до Микитася, оскільки той не з’явився на засідання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Секретар суду повідомив, що на судове засідання з’явилися прокурори, проте підозрюваний Микитась та його захисники "повідомлялися належним чином про дату та час судового засідання, проте на судове засідання не з’явилися".

Суд продовжує розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Микитася Максима Вікторовича після розгляду заявленого відводу, - оголосила суддя у справі.

Зважаючи на це і те, що прокурори не володіють інформацією про перебування підозрюваного, сторона обвинувачення заявила клопотання про застосування до підозрюваного примусового приводу в зал судового засідання.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати розглядати заявлене клопотання.

Як повідомлялося раніше, Микитасю не змогли обрати запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді - Микитася підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії, однак підозрюваний заявляє про тиск через свідчення, які він дав проти заступника голови ОП Олега Татарова.

Нагадаємо, 29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю.

30 грудня Микитась з’явився на судове засідання і заявив про тиск та погрози, хоча Нацполіція заявлала, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана із корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.

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