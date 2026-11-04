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У межах операції "Карфаген" НАБУ оприлюднило записи розмов, у яких фігуранти на прізвиська "Мексиканець" (Єгор Левченко, відомий також як Єгор Буркін) і "Кримінал" ( Андрій Осіпов) обговорювали можливий підкуп тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка

Про це йдеться в оприлюднених матеріалах, передає RegioNews .

Як випливає з матеріалів, ідеться про мережу магазинів U420, пов’язану з Єгором Буркіним. Він, за інформацією з записів, пропонував передати гроші міністрам, щоб речовину, яку продавали в його магазинах, не вносили до переліку наркотичних засобів.

У розмовах згадують Ігоря Клименка, який на той час очолював Міністерство внутрішніх справ, та міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

Судячи із записів, щодо Клименка обговорювали виплати у розмірі половини прибутків мережі. Водночас Буркін нібито був готовий віддавати лише третину заробітку.

Зрештою, домовленість не відбулася.

За наявною інформацією, співпраця не склалася на тлі уваги журналістів Bihus.info до діяльності мережі U420.

Довідка: Єгор Васильович Левченко, відомий також як Єгор Буркін — громадянин Росії, якого українські та російські правоохоронці вважають засновником і очільником транснаціонального наркосиндикату "Хімпром".

Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Нагадаємо, що НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, систематично передавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів. За це вони отримували прикриття для роботи шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Серед фігурантів:

організатор на прізвисько "Кримінал",

очільник наркокартелю "Хімпром", відомий як "Мексиканець",

двоє виконавців — "Боксер" і "Паша",

двоє поліцейських із псевдонімами "Прайс" і "Консультант".

Окремо слідство вказує на генерала-майора СБУ з позивним "Акім", який, за версією правоохоронців, мав забезпечувати захист угруповання від уваги колег зі спецслужби.

Зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

Обшуки НАБУ і САП у керівників підрозділів Служби безпеки можуть бути пов'язані з діяльністю Андрія Осіпова на прізвисько "Кримінал". Раніше його затримали антикорупційні органи

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, ідеться про генерала Сергія Дуку.

У СБУ підтвердили проведення слідчих дій в соїх співробітників.