Знайшов російські боєприпаси й продав їх: жителя Херсонщини засудили до шести років

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Жителя Херсонщини засудили до шести років позбавлення волі за незаконне придбання, зберігання та збут боєприпасів. Чоловік знайшов зброю на залишених позиціях російських військових поблизу Великої Олександрівки, забрав її додому, а згодом продав частину арсеналу

Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області, передає RegioNews .

За даними обвинувачення, на початку травня 2026 року чоловік знайшов на колишніх позиціях російських військових реактивний піхотний вогнемет, реактивну бойову гранату та близько 200 патронів різного калібру.

Замість того щоб повідомити правоохоронців про небезпечну знахідку, він забрав боєприпаси додому та зберігав їх без відповідного дозволу.

У червні чоловік продав спочатку вогнемет, а згодом реактивну гранату. За кожен із цих предметів він отримав по 5 тисяч гривень. Решту боєприпасів продовжував зберігати вдома до обшуку 22 червня. Тоді правоохоронці вилучили знайдені предмети.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Він пояснив, що продав частину боєприпасів, оскільки хотів отримати гроші, та розкаявся у вчиненому.

Суд врахував визнання вини й каяття чоловіка, однак також узяв до уваги небезпечність боєприпасів, кількість епізодів незаконного поводження з ними та попередні судимості обвинуваченого. Йому призначили шість років ув’язнення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.