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29 грудня 2020, 15:11 14

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю

29 грудня 2020, 15:11 14
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Бюро не володіє доказовою базою, на підставі якої Микитасю повідомили про підозру
Бюро не володіє доказовою базою, на підставі якої Микитасю повідомили про підозру
Фото: з відкритих джерел
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У Національному антикорупційному бюро України вважають, що вручення співробітниками Нацполіції ексголові "Укрбуду" Максиму Микитасю підозри може використовуватися як інструмент тиску на нього і перешкодити розслідуванням бюро.

Як передає RegioNews, про це йдеться в заяві НАБУ в Facebook.

Ці події викликають занепокоєння щодо можливості використання заходів кримінального правового характеру задля блокування розслідувань НАБУ та незаконного тиску на викривача з метою сприяння викритим ним особам в ухиленні від передбаченої законом відповідальності", - заявили в пресслужбі.

За інформацією бюро, у них немає інформації щодо доказової бази, на підставі якої слідчі Національної поліції повідомили про підозру Микитасю. "Відеоматеріали, викладені в публічному доступі, не містять достатніх даних для відповідних висновків", - вважають в бюро.

При цьому, в бюро нагадали, що Микитась є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади, зокрема, стосовно заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова. У бюро також додали, що відтоді НАБУ стикається з безпрецедентним втручанням у свою діяльність через незаконні рішення: втаємничену необґрунтовану зміну прокурорів у провадженні, рішенням суддів із порушенням підсудності, зміну підслідності у справі.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ.

Також в Національному антикорупційному бюро заявили, що Офіс генерального прокурора здійснює безпрецедентний в історії України втручання в розслідування НАБУ тим, що забрав у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру. Ексвласника "Укрбуду” підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії.

НАБУ Офіс президента корупція депутат Укрбуд
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