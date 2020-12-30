Татаров покинув будівлю суду під крики активістів та палаючі фаєри

Він пояснив, чому йому не обрали запобіжний захід

Він пояснив, чому йому не обрали запобіжний захід

Фото: скріншот відео

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров вийшов з будівлі Вищого антикорупційного суду через центральний вхід, активісти запалили фаєри і димові шашки.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Суд сьогодні не зміг обрати для нього запобіжний захід, оскільки прокурори відкликали своє клопотання.

Побачивши Татарова, активісти відразу ж запалили фаєри і димові шашки. Йому довелося давати інтерв'ю в густому диму. Також мітингувальники развернули баннер "Stop Tatarov!".

Татаров заявив, що він задоволений рішенням прокурорів. Також він стверджує, що кримінальне провадження проти нього - "це вигадана історія".

Кожен прокурор є вільним у виборі доказів. Вони повинні керуватися законом. Наскільки я володію інформацією, вони не отримали повного доступу до матеріалів кримінального провадження. Тому вони не мають можливості зробити обґрунтовані, остаточні висновки. Я погоджуюся", - сказав Татаров.

Нагадаємо, 30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику Єрмака Олегу Татарову.

28 грудня суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли. Суд мав розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.