09:15  30 грудня
Коронавірус не відступає, за добу майже 8 тисяч нових випадків
09:03  30 грудня
Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської ОДА
08:13  30 грудня
Бойовики сім разів порушили "тишу" із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2020, 12:19 1572

Татаров покинув будівлю суду під крики активістів та палаючі фаєри

30 грудня 2020, 12:19 1572
Читайте также на русском языке
Він пояснив, чому йому не обрали запобіжний захід
Він пояснив, чому йому не обрали запобіжний захід
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров вийшов з будівлі Вищого антикорупційного суду через центральний вхід, активісти запалили фаєри і димові шашки.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Суд сьогодні не зміг обрати для нього запобіжний захід, оскільки прокурори відкликали своє клопотання.

Побачивши Татарова, активісти відразу ж запалили фаєри і димові шашки. Йому довелося давати інтерв'ю в густому диму. Також мітингувальники развернули баннер "Stop Tatarov!".

Татаров заявив, що він задоволений рішенням прокурорів. Також він стверджує, що кримінальне провадження проти нього - "це вигадана історія".

Кожен прокурор є вільним у виборі доказів. Вони повинні керуватися законом. Наскільки я володію інформацією, вони не отримали повного доступу до матеріалів кримінального провадження. Тому вони не мають можливості зробити обґрунтовані, остаточні висновки. Я погоджуюся", - сказав Татаров.

Нагадаємо, 30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику Єрмака Олегу Татарову.

28 грудня суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли. Суд мав розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

суд Офіс президента митинг кримінальна справа корупція Укрбуд Олег Татаров
Справа Татарова: прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу
30 грудня 2020, 10:56
Оголошена підозра Микитасю не пов'язана із корупційними злочинами, в яких він фігурує, - Нацполіція
29 грудня 2020, 21:11
"Луцького терориста” Кривоша залишили під вартою до лютого
29 грудня 2020, 17:30
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Казус Сергійчука. Чому очільника Черкащини відправили у відставку
50 відтінків Зеленського. Що обіцяв і не зробив Президент за два роки
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »