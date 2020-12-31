15:56  31 декабря
В Минздраве рассказали, сколько Украина потратила в этом году на вакцины и экспресс-тесты
17:49  31 декабря
С нового года в Украине подорожает оформление биометрических документов
08:34  31 декабря
На Донбассе с начала суток уже стреляли
UA | RU
UA | RU
31 декабря 2020, 18:19 758

Прокуроры просят арестовать Микитася на 60 суток

31 декабря 2020, 18:19 758
Читайте також українською мовою
Подчёркивают, что его преступление - с применением насилия и с угрозой убийства
Подчёркивают, что его преступление - с применением насилия и с угрозой убийства
Читайте також
українською мовою

Сторона обвинения просит суд взять под стражу экс-главу Укрбуда Максима Микитася без права на залог.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

На суде над Максимом Микитасем прокуроры просят арест на 60 суток без залога.

Учитывая то, что указанное преступление совершено с применением насилия и с угрозой убийства. В настоящее время отсутствуют основания для определения размера залога. Просим применить в отношении подозреваемого Микитася Максима Викторовича меру пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы внесения залога сроком на 60 суток, — заявил прокурор.

Как сообщалось ранее, подозреваемый Микитась и его адвокаты не явились в суд.

Напомним, Микитасю не смогли избрать меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи - Микитася подозревают в заказе похищения юриста столичной компании, однако подозреваемый заявляет о давлении из-за показаний, которые он дал против заместителя председателя ОП Олега Татарова.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

НАБУ заявляет о незаконном давление и блокирование расследований через вручении подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявлала, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.

суд залог арест прокурор Укрбуд Максим Микитась
Микитась в сопровождении спецназа НАБУ явился в суд, который избирает ему меру пресечения
31 декабря 2020, 13:42
В НАБУ забрали дело рекордной взятки $5 млн Злочевского
30 декабря 2020, 19:24
Татаров покинул здание суда под крики активистов и горящие файеры
30 декабря 2020, 12:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
Все публикации »
Алексей Кучеренко
Вадим Денисенко
Кирилл Сазонов
Все блоги »