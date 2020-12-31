Прокуроры просят арестовать Микитася на 60 суток

Подчёркивают, что его преступление - с применением насилия и с угрозой убийства

Подчёркивают, что его преступление - с применением насилия и с угрозой убийства

Сторона обвинения просит суд взять под стражу экс-главу Укрбуда Максима Микитася без права на залог.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

На суде над Максимом Микитасем прокуроры просят арест на 60 суток без залога.

Учитывая то, что указанное преступление совершено с применением насилия и с угрозой убийства. В настоящее время отсутствуют основания для определения размера залога. Просим применить в отношении подозреваемого Микитася Максима Викторовича меру пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы внесения залога сроком на 60 суток, — заявил прокурор.

Как сообщалось ранее, подозреваемый Микитась и его адвокаты не явились в суд.

Напомним, Микитасю не смогли избрать меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи - Микитася подозревают в заказе похищения юриста столичной компании, однако подозреваемый заявляет о давлении из-за показаний, которые он дал против заместителя председателя ОП Олега Татарова.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

НАБУ заявляет о незаконном давление и блокирование расследований через вручении подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявлала, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.