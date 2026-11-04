У Дніпрі чоловіка засудили за шість крадіжок з магазинів та автомобілів

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі 44-річного чоловіка засудили до 5 років і 1 місяця позбавлення волі за серію майнових злочинів. Він обкрадав магазини та автомобілі, припарковані поблизу житлових будинків

Про це повідомили у поліції, передає RegioNews .

За даними слідства, із початку травня правоохоронці почали отримувати повідомлення про крадіжки з торговельних закладів та транспортних засобів у Соборному районі міста.

Чоловік діяв переважно вночі. Він розбивав вікна припаркованих автомобілів, проникав до салонів і забирав цінні речі. До зачинених магазинів потрапляв, віджимаючи двері. Звідти викрадав мобільні телефони, техніку та інше майно.

Працівники кримінальної поліції відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 встановили особу причетного. Ним виявився 44-річний житель Дніпра, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Суд визнав його винним у скоєнні шести майнових злочинів і призначив покарання у вигляді 5 років і 1 місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.