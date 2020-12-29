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29 грудня 2020, 16:32 15

Прокуратура і поліція будуть просити суд відправити Микитася в СІЗО - Геращенко

29 грудня 2020, 16:32 15
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Фото: із відкритих джерел
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Поліція і прокуратура будуть просити суд обрати для колишнього народного депутата Максима Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

Поліція і прокуратура (мають намір - ред.) звернутися до суду з вимогою обрати запобіжний захід Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою на період слідства”, - написав Геращенко.

За його словами, справа відноситься до категорії резонансних, тому слідство дало дозвіл на публікацію частини доказів.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ.

Також в Національному антикорупційному бюро заявили, що Офіс генерального прокурора здійснює безпрецедентний в історії України втручання в розслідування НАБУ тим, що забрав у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру. Ексвласника "Укрбуду” підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю.

суд підозра СІЗО кримінальна справа корупція Максим Микитась Олег Татаров
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