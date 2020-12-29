В Нацполіції підтвердили вручення підозри Микитасю у викраденні людини

Підозру вручено за статтею, яка передбачає безальтернативний арешт

Підозру вручено за статтею, яка передбачає безальтернативний арешт

Фото: із відкритих джерел

Колишньому власнику корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, який раніше дав свідченні проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, слідчі Нацполіції оголосили підозру у замовному викрадення юриста Олега Мірошниченка в Києві та вимаганні.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає RegioNews.

Подія сталася 8 грудня. У Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному. За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і безпосереднього замовника злочину”, - йдеться в повідомленні.

В Нацполіції заявили, що з’ясували всі деталі викрадення і встановили, що замовником виявися ексвласник будівельної компанії "УкрБуд" Максим Микитась, а організатором - лідер злочинного угруповання, який знаходиться під вартою за скоєння вбивства.

Отримавши всі дані про майбутню жертву, виконавці - члени транснаціонального угруповання, обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його автомобілем та за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тисяч доларів США. Через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців та звільнили заручника”, - додали в Нацполіції.

Також Нацполіція опублікувала відео вручення підозри Мікітасю у справі про викрадення людини, включаючи телефонні переговори. Підозру вручено за статтями, якы передбачають безальтернативний арешт - ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Адвокат підозрюваного Артур Габрієлян в коментарі Громадському підтвердив факт проведення обшуків в будинку Микитася і заявив, що прямо пов’язує ці дії із справою заступника голови Офісу президента Олега Татарова, проти якого Микитась дав свідчення.

Він (Олег Татаров - ред.) за допомогою підконтрольних йому слідчих поліції здійснює помсту та вплив на Микитася, щоб той відмовився від показань. Микитась ніякого відношення до викрадення, якщо таке було, не має”, — сказав Габріелян.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ.

Також в Національному антикорупційному бюро заявили, що Офіс генерального прокурора здійснює безпрецедентний в історії України втручання в розслідування НАБУ тим, що забрав у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру. Ексвласника "Укрбуду” підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії.