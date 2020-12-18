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18 грудня 2020, 12:51 36

Загибель курсантів під Харковом: Командувачу Повітряних сил оголосили підозру

18 грудня 2020, 12:51 36
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Його підозрюють в недбалому ставленні до організації польотів
Його підозрюють в недбалому ставленні до організації польотів
Фото: ДСНС
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Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру Командувачу Повітряних сил України Сергію Дроздову в халатності у справі про катастрофу літака АН-26 під Харковом.

Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу ДБР Вадим Приймачок, передає RegioNews.

За підсумком розслідування ДБР разом з Офісом генпрокурора здобуті докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати осіб, причетних до організації зазначених польотів. Вони допустили порушення у своїй службовій діяльності", - розповів він.

ДБР підозрює Командувача Повітряних сил ЗСУ в недбалому ставленні до організації польотів. Також повідомили про підозру керівнику польотами військової частини аеродрому в Чугуєві та командиру військової частини, який схвалив план польотів з порушеннями.

У Держбюро розслідувань наголосили, що вони допустили зазначені порушення на етапі підготовки польоту літака АН-26 і під час самої катастрофи.

Зокрема, встановлено, що на борт літака були допущені сторонні особи, а саме курсанти-льотчики, що не мали досвіду в керуванні літаком. Командир літака також не мав навичок керування літаком в нічний час", - додав Приймачок.

У відомстві наголошують, що провину підозрюваних підтверджують результати проведеної експертизи.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. в ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

ДБР авіакатастрофа розслідування Харківська область АН-26 курсант
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