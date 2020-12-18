Гибель курсантов под Харьковом: Командующему Воздушных сил объявили подозрение

Его подозревают в небрежном отношении к организации полетов

Его подозревают в небрежном отношении к организации полетов

Фото: ГСЧС

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении Командующему Воздушных сил Украины Сергею Дроздову в халатности по делу о крушении самолета АН-26 под Харьковом.

Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела ГБР Вадим Приймачок, передает RegioNews.

По итогам расследования ГБР вместе с Офисом генпрокурора получили доказательства, которые дают основания обоснованно подозревать лиц, причастных к организации указанных полетов. Они допустили нарушения в своей служебной деятельности", - рассказал он.

ГБР подозревает Командующего Воздушных сил ВСУ в небрежном отношении к организации полетов. Также сообщили о подозрении руководителю полетами военной части аэродрома в Чугуеве и командиру воинской части, который одобрил план полетов с нарушениями.

В Госбюро расследований отметили, что они допустили указанные нарушения на этапе подготовки полета самолета АН-26 и во время самой катастрофы.

В частности, установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом. Командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время", - добавил Приймачок.

В ведомстве отмечают, что вину подозреваемых подтверждают результаты проведенной экспертизы.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.