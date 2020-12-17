НАБУ розслідує справу про розкрадання €62 млн українського банку - ЗМІ

У справі фігурують Гонтарева та Аваков

У справі фігурують Гонтарева та Аваков

Фото: з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро розслідує можливу причетність українських посадовців до розкрадання €62 мільйонів євро Citycommerce Bank (ПАТ "Міський комерційний банк"). Серед осіб, які можуть бути причетними до справи, називають ексголову Нацбанку Валерію Гонтареву та очільника МВС Арсена Авакова.

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді НАБУ на запит "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що провадження було відкрито 1 грудня за рішенням Вищого антикорупційного суду.

У НАБУ не називають прізвища фігурантів справи, але зазначають, що йдеться про можливе зловживання повноваженнями під час здійснення фінансових операцій посадовцями ПАТ "Міський комерційний банк", яким могли сприяти посадові особи органів державної влади.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники використовували кореспондентські рахунки в австрійському банку Meinl Bank Aktiengesellschaft, з яких виводили гроші в офшори.

"Банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видає кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Гарантією цих кредитів стають кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, який дає кредит. Зрештою, кредит не повертається і "гарантійні" кошти з коррахунка українського банку забирає як заставу австрійський банк", - йдеться у відповіді НАБУ.

Раніше повідомлялось, що Венедіктова повідомила про входження до складу груп прокурорів у справах НАБУ щодо розслідування схем виведення коштів з "Приватбанку”.