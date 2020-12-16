Справу Тетяни Чорновол передали до суду, її підозрюють в навмисному вбивстві

ДБР завершило досудове розслідування справи про підпал офісу Партії регіонів у 2014 році

ДБР завершило досудове розслідування справи про підпал офісу Партії регіонів у 2014 році

Фото: із відкритих джерел

Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувачення щодо колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол, яку підозрюють в умисному вбивстві під час подій Революції Гідності.

Про це повідомляється на сайті ДБР, передає RegioNews.

Слідчі ТУ ДБР місті Києві завершили досудове розслідування кримінального провадження за підозрою народного депутата України VIII скликання. За результатами досудового розслідування народний депутат України VIII скликання обвинувачується в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб”, - йдеться в повідомленні.

В ДБР розповіли, що 18 лютого 2014 року Тетяна Чорновол нібито керувала діями групи осіб і брала участь у підпалі офісу Партії регіонів на вулиці Липська, внаслідок якої загинув охоронець 1948 року народження.

Також у ДБР додали, що сторона захисту ознайомилася з усіма матеріалами кримінальної справи.

Нагадаємо, ДБР повідомило народному депутату Тетяні Чорновол про підозру у навмисному вбивстві в результаті підпалу партійного офісу "Партії регіонів" в 2014 році.

10 квітня ДБР провело обшуки в будинку депутатки, під час якого вилучено речі, які "мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, патрони".

15 грудня Чорновол вручили обвинувачення у убивстві, яке сталося в часи Майдану.