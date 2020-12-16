У страшній ДТП на Чернігівщині загинуло троє людей

Ще четверо госпіталізовані

Ще четверо госпіталізовані

Фото поліції Чернігівської області

Сьогодні близько 4-ї ранку неподалік села Лихачів Носівського району на Чернігівщині зіткнулися два легковики. На місці автопригоди загинули троє людей. Усі загиблі та потерпілі – мешканці Сумської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Поліцейські встановили, що 39-річний водій автомобіля "Черрі Амулет" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з легковиком "Рено Меган" під керуванням 44-річного чоловіка. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водії обох автомобілів та пасажир "Черрі Амулет". Ще чотирьох пасажирів (по два з кожної автівки) з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували. Всі загиблі та потерпілі – мешканці Сумської області.

Поліція з’ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди у рамках розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 грудня на Київщині трапилися дві серйозні ДТП: є жертви.