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15 жовтня 2020, 21:58 5

Єрмак і Тищенко подали до суду на Гео Лероса

15 жовтня 2020, 21:58 5
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Предмет обох позовних заяв – захист честі і гідності
Предмет обох позовних заяв – захист честі і гідності
Фото: liga.net
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Глава офісу президента Андрій Єрмак та нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко позиваються до народного депутата Гео Лероса щодо захисту честі та гідності.

Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на дані судового реєстру, передає RegioNews.

Обидва позивачі подали заяви до Печерського райсуду Києва: Єрмак 15 вересня, а Тищенко – ще у червні. Предмет позову ідентичний – "про захист честі, гідності та ділової репутації".

У справі за позовом Єрмака за місяць лише обрали склад суду.

Проте у справі Тищенка суд на 21 жовтня призначили судове засідання.

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив, що має записами розмов Комарницького з Тищенком. На цих записах вони нібито говорять про те, що їх "кришує" Володимир Зеленський. 2 жовтня Лерос оприлюднив записи розмов "кума Єрмака" зі "смотрящим Комарницьким" . 7 жовтня 7 жовтня, Лерос оприлюднив нову частину записів розмов нібито "Тищенка та Комарницького" .

Ще раніше, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

Андрій Єрмак Микола Тищенко Гео Лерос суд позов
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