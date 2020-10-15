Єрмак і Тищенко подали до суду на Гео Лероса
Глава офісу президента Андрій Єрмак та нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко позиваються до народного депутата Гео Лероса щодо захисту честі та гідності.
Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на дані судового реєстру, передає RegioNews.
Обидва позивачі подали заяви до Печерського райсуду Києва: Єрмак 15 вересня, а Тищенко – ще у червні. Предмет позову ідентичний – "про захист честі, гідності та ділової репутації".
У справі за позовом Єрмака за місяць лише обрали склад суду.
Проте у справі Тищенка суд на 21 жовтня призначили судове засідання.
Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив, що має записами розмов Комарницького з Тищенком. На цих записах вони нібито говорять про те, що їх "кришує" Володимир Зеленський. 2 жовтня Лерос оприлюднив записи розмов "кума Єрмака" зі "смотрящим Комарницьким" . 7 жовтня 7 жовтня, Лерос оприлюднив нову частину записів розмов нібито "Тищенка та Комарницького" .
Ще раніше, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.