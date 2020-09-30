Нардеп Гео Лерос заявив, що має записи розмов Комарницького з Тищенком

На цих записах вони нібито говорять про те, що їх "кришує" Володимир Зеленський

На цих записах вони нібито говорять про те, що їх "кришує" Володимир Зеленський

Фото: Главком

Про наявність плівок з розмовами ексдепутата Київради Дениса Комарницького та нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка Гео Лерос заявив, виступаючи з трибуни Верховної Ради, включивши в залі один з фрагментів даних "записів".

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