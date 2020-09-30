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30 вересня 2020, 15:33 6

Нардеп Гео Лерос заявив, що має записи розмов Комарницького з Тищенком

30 вересня 2020, 15:33 6
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На цих записах вони нібито говорять про те, що їх "кришує" Володимир Зеленський
На цих записах вони нібито говорять про те, що їх "кришує" Володимир Зеленський
Фото: Главком
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Про наявність плівок з розмовами ексдепутата Київради Дениса Комарницького та нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка Гео Лерос заявив, виступаючи з трибуни Верховної Ради, включивши в залі один з фрагментів даних "записів".

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Pavlovsky News.

На днях чесний офіцер СБУ передав мені майже 6 годин записів розмови пана Дениса Комарницького "смотрящего" за Києвом та пана Миколи Тищенка. У цій розмові вони відверто розповідають про те, як Зеленський їх кришує, про те як кум Єрмака допомагає йому, а також вони обговорюють як вчинити напад на мене і ще одного народного депутата", - повідомив під час виступу Гео Лерос.

Нардеп попросив Нацполіцію України вважати його виступ офіційною заявою "про злочин пана Комарницького, пана Тищенка та його кума Андрія Єрмака".

Також Гео Лерос заявив, що вже завтра, 1 жовтня, почне публікувати записи, які йому передали в СБУ.

Нардеп Гео Лерос заявив з трибуни Ради, що у нього є 6-годинні записи розмов екс-депутата Київради Дениса...

Опубліковано Pavlovsky News Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента і Андрія Єрмака, спалили автомобіль.

1 вересня Гео Лерос виключили з фракції "Слуга народу". Перед цим він звинуватив президента в парламенті в зловживанні владою.

У той же день стало відомо, що проти нардепа Гео Лерос відкрили кримінальну справу.

Також повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викликає на допит нардепа Гео Лероса.

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