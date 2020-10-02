Нардеп Лерос оприлюднив записи розмов "кума Єрмака" зі "смотрящим Комарницьким"

Розмову вдалося записати нібито, тому що говорили по гучномовному зв'язку

Розмову вдалося записати нібито, тому що говорили по гучномовному зв'язку

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України Гео Лерос опублікував в мережі записи розмов, які, за його твердженням, належать куму голови Офісу президента Миколі Тищенку і так званому "смотрящему за Києвом" Денису Комарницькому.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відео, опубліковане нардепом.

Так, на думку Лерос, ці "плівки" вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького в Києві.

За словами Лерос, колишній співголова фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Комарницький говорив по гучномовному зв'язку з Миколою Тищенко. Нібито саме так його вдалося підслухати.

У Комарницького провели обшуки, пов'язані з корупцією на Воскресенському мосту. Він зв'язується зі своїм партнером Тищенко, який загасив цю справу за допомогою Зеленського і Єрмака. За що "смотрящий" йому дуже вдячний", - пише нардеп.

Також Лерос повідомляє, що більше Комарницького ніхто не чіпає. З МВС повирішував "перший", а в СБУ рулить подільник Комарницького – товариш Наумов, начальник внутрішньої безпеки СБУ.

Відомо, що начальнику київської СБУ Головашу він взагалі віддає відсоток від усіх бюджетних платежів. Тому сумки в СБУ Комарницький завозить на оперативному авто СБУ – прямо у двір Служби безпеки", - резюмує Лерос.

Наголошується, що швидше за все саме ці записи Лерос намагався включити у Верховній Раді 30 вересня перед тим, як заявити, що нардеп Микола Тищенко та Денис Комарницький готують на нього напад.

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив, що має записами розмов Комарницького з Тищенко . На цих записах вони нібито говорять про те, що їх "кришує" Володимир Зеленський.