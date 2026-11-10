В Абу-Дабі стартували переговори: Умєров розповів про зустріч із партнерами

Фото: Telegram/Рустем Умєров

Українська делегація розпочала переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах із координаційної зустрічі з американськими та європейськими партнерами

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, передає RegioNews.

За його словами, до обговорень долучилися представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Європейської комісії, а також спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Під час першого раунду зустрічі сторони звіряють позиції та координують подальші кроки перед наступним етапом переговорів.

Після координаційних консультацій запланований тристоронній формат за участі України, США та Росії.

Умєров також назвав чотири основні пріоритети української сторони в переговорному процесі:

припинення бойових дій,

надійні гарантії безпеки після завершення війни,

економічне відновлення та розвиток України,

гуманітарні питання.

За його словами, українська делегація працює над досягненням конкретного прогресу за цими напрямами та наближенням миру.

Нагадаємо, 10-11 листопада в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі на робочому рівні відбудуться переговори між Україною та Росією. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що після завершення війни Україна залишиться вільною та незалежною державою, однак може мати "трохи іншу форму".