Російський удар по Кропивницькому: двоє охоронців із тяжкими опіками в лікарні

Фото: Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому внаслідок російської атаки по цивільній інфраструктурі постраждали двоє чоловіків, які працювали охоронцями. Їх госпіталізували з опіками обличчя, рук та ніг

Про це Суспільному розповіла керівниця Кіровоградської обласної лікарні Лариса Андреєва, передає RegioNews.

За її словами, в одного з постраждалих опіки охоплюють до 40% поверхні тіла, в іншого – 25%.

Одного чоловіка наразі оперують хірурги. Другий перебуває у відділенні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Раніше начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що обидва поранені перебувають у тяжкому стані. Один із них потребував допомоги комбустіологів.

Медики роблять усе можливе, щоб урятувати життя постраждалих.

Нагадаємо, зранку 10 листопада російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Кропивницького. Влучання зафіксували на території однієї з торговельних мереж. За даними, місцевих Telegram-каналів, що під ударом опинився "Епіцентр".