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15 октября 2020, 21:58 5

Ермак и Тищенко подали в суд на Гео Лероса

15 октября 2020, 21:58 5
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Предмет обоих исковых заявлений – защита чести и достоинства
Предмет обоих исковых заявлений – защита чести и достоинства
Фото: liga.net
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Глава офиса президента Андрей Ермак и нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко подали в суд на народного депутата Гео Лероса о защите чести и достоинства.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на данные судебного реестра, передает RegioNews.

Оба истцы подали заявления в Печерский райсуд Киева: Ермак 15 сентября, а Тищенко – еще в июне. Предмет иска идентичен – "о защите чести, достоинства и деловой репутации".

По делу по иску Ермака за месяц только избрали состав суда.

Однако в деле Тищенко суд на 21 октября назначили судебное заседание.

Напомним, нардеп Гео Лерос заявил, что располагает записями разговоров Комарницкого с Тищенког. На этих записях они якобы говорят о том, что их "крышует" Владимир Зеленский. 2 октября Лерос обнародовал записи разговоров "кума Ермака" со "смотрящим Комарницким" . 7 октября 7 октября, Лерос обнародовал новую часть записей разговоров якобы "Тищенко и Комарницкого" .

Еще раньше, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видео, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

Андрей Ермак Николай Тищенко Гео Лерос суд иск
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