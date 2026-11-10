"Нам потрібна Європа за столом переговорів": посланці Трампа тиснутимуть на Росію

Фото: з відкритих джерел

Посланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф будуть тиснути на Росію, щоб та дозволила Європі долучитися до майбутніх переговорів щодо безпеки континенту

Про це пише "Європейська правда" із посиання на Politico, передає RegioNews.

За даними видання, Кушнер і Віткофф наполягатимуть на залученні Європи до майбутніх обговорень під час тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Це перша така зустріч із лютого.

Американські представники прагнуть прискорити переговорний процес і хочуть, щоб нинішній раунд став останнім без повноцінної участі європейців.

"Нам потрібна Європа за столом переговорів", – заявив один із посадовців США.

За його словами, американська пропозиція полягає в тому, щоб залучити європейців до обговорення після завершення тристоронньої зустрічі.

Водночас питання про те, хто саме представлятиме Європу на переговорах і чи варто європейським союзникам України безпосередньо вести діалог із Путіним, залишається дискусійним. Лідери ЄС планують обговорити це під час неформального саміту наприкінці тижня.

Європейські уряди також побоюються, що адміністрація Трампа може погодитися на давні вимоги Росії щодо обмеження ролі НАТО в регіоні. Американські посадовці запевняють, що Альянс і надалі залишатиметься центральним елементом колективної оборони Європи, однак вважають необхідним переглянути підходи до відносин континенту з Росією.

Нагадаємо, 10-11 листопада в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі на робочому рівні відбудуться переговори між Україною та Росією. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

За даними ЗМІ, українську делегацію очолив керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Франція також долучиться до обговорень щодо завершення російсько-української війни. Париж наполягатиме на тому, щоби голос Європи був почутий, оскільки саме європейські країни найбільше безпосередньо відчувають наслідки війни.