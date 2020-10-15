Польський суд залишив під арештом ексглаву "Укравтодору” Новака

Щодо нього триває слідство у справі про корупцію

Щодо нього триває слідство у справі про корупцію

Фото: РБК

Окружний суд у Варшаві продовжив на два місяці тимчасовий арешт для колишнього керівника “Укравтодору” Славоміра Новака.

Як повідомляє агентство РАР, про це після засідання суду повідомив адвокат Новака Антоній Каня-Сенявський, передає RegioNews.

Cуд врахував подання прокуратури щодо продовження тимчасового арешту моєму підзахисному. Захист опротестував це рішення. Мій клієнт не визнає звинувачень, висунутих проти нього”, - сказав адвокат.

Відомо, що суддя окружного суду Данута Кахнович продовжила арешт Новаку та ще одному обвинуваченому в його справі – Яцеку П. на два місяці, а не на три, як просив прокурор.

Одним із аргументів продовження арешту для Новака стало побоювання, що він зможе втекти за кордон.

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

Учора, 21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.

30 липня НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака, це власник українських фірм, що працюють у сфері дорожнього будівництва.