Росіяни вдарили по підприємству на Вінниччині: є загиблі
У ніч на 10 листопада російські війська атакували цивільне підприємство у Вінницькій області
Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.
Внаслідок атаки на території підприємства зафіксовані руйнування. Відомо про двох загиблих.
Крім того, російські удари пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури області.
Інформації про масштаби руйнувань та пошкоджень наразі немає.
Нагадаємо, у ніч на 10 листопада РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 162 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 19 локаціях.
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