16:33  15 жовтня
На секретаря Полтавської міськради Шамоту склали протокол за порушення карантину
18:12  15 жовтня
Харків внесли до "червоної зони" карантину (ОНОВЛЕНО)
08:13  15 жовтня
На Донбасі від початку доби зафіксували п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2020, 16:59 2

Справа Гандзюк: Підозрюваних у нападі на активістку залишили під вартою

15 жовтня 2020, 16:59 2
Читайте также на русском языке
Йдеться про Владислава Мангера і Олексія Левіна
Йдеться про Владислава Мангера і Олексія Левіна
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваних в нападі на активістку Катерину Гандзюк Владислава Мангера і Олексія Левіна. Суд відхилив скаргу захисту підозрюваних на застосування запобіжного заходу.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

Відповідне рішення було прийнято в четвер, 15 жовтня.

"За результатами апеляційного розгляду рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 20 серпня 2020 залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту, представлені на користь обвинувачених М. і Л. - без задоволення", - повідомили в суді.

Нагадаємо, херсонську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина померла в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора считают, що Гандзюк замовив Владислав Мангер.

На минулому засіданні суду Павловський визнав провину і просив затвердити угоду між ним і прокуратурою.

суд Херсон Катерина Гандзюк напад Україна
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Вибори в Одесі на межі зриву: виборчком розпустили, а друк бюлетенів зупинили
Нардепи, губернатори та олігархи: стати депутатами Львівської облради захотіли знакові люди
Всі публікації »
Петро Олещук
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »