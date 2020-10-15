Справа Гандзюк: Підозрюваних у нападі на активістку залишили під вартою

Йдеться про Владислава Мангера і Олексія Левіна

Йдеться про Владислава Мангера і Олексія Левіна

Рixabay

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваних в нападі на активістку Катерину Гандзюк Владислава Мангера і Олексія Левіна. Суд відхилив скаргу захисту підозрюваних на застосування запобіжного заходу.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

Відповідне рішення було прийнято в четвер, 15 жовтня.

"За результатами апеляційного розгляду рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 20 серпня 2020 залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту, представлені на користь обвинувачених М. і Л. - без задоволення", - повідомили в суді.

Нагадаємо, херсонську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина померла в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора считают, що Гандзюк замовив Владислав Мангер.

На минулому засіданні суду Павловський визнав провину і просив затвердити угоду між ним і прокуратурою.